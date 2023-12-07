«Живёшь без окон, это начинает подавлять». Панфилова и Рылов — о шоу на корабле

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов рассказали о выступлениях на корабле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

— С какими сложностями столкнулись, когда начали выступать на корабле? К маленькой ледовой площадке пришлось привыкать?

Дима: И маленький каток, и язык — это, пожалуй, была основная сложность. Но в целом первые два месяца у нас сохранялся вау-эффект. Это было что-то необычное и новое для нас. Однако затем этот вау-эффект пошёл по ниспадающей — всё ниже и ниже, пока не превратился во что-то негативное.

На корабле ты находишься, по сути, в замкнутом пространстве, каком-то вакууме. Надолго покинуть его во время остановок нельзя: часа на три-четыре. В итоге ты теряешь ощущение времени. Не понимаешь, какой сегодня день, утро или вечер. Живёшь без окон. Всё это начинает постепенно подавлять.

— А какие условия проживания были?

Полина: Если говорить о каютах, то они практически для всех работников одинаковые. Где-то 5 на 2,5 метра, двухъярусная кровать, телевизор, стол, стул, шкафчики и маленький душ с туалетом. Больше ничего. Все, кто не фигуристы или танцоры, приходят в каюту исключительно спать, в остальное время они работают. У нас же свободного времени значительно больше.