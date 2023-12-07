Панфилова и Рылов о переменах после ухода из спорта: по 150 раз элементы не отрабатываем

Чемпионы мира среди юниоров — 2020, чемпионы юношеских Олимпийских игр — 2020 Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, объявившие о завершении карьеры в январе 2023 года, рассказали об изменении нагрузок по сравнению с соревновательной карьерой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Дима: Ходим, разумеется, на лёд. Тренироваться нужно, готовиться к следующим контрактам и держать себя в форме. Конечно, не по два раза в день, как прежде. Делаем то, что нам нужно, в спокойном режиме.

Полина: По 150 раз элементы не отрабатываем. Чтобы подготовиться к соревнованиям, требуется ещё куча времени после сборов. Каждый элемент в программе необходимо довести до нужного уровня и GOE. На это тратится очень много сил и энергии.