Сёма Уно — о КП на финале Гран-при ISU: я удивлён, что это мой лучший результат в сезоне

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года японский фигурист Сёма Уно прокомментировал прокат короткой программы на финале Гран-при ISU по фигурному катанию в Пекине (Китай).

«В начале я был спокойнее, но после шестиминутной разминки сильно разволновался.

Пока не пришло время дорожки шагов, это было выступление, в котором я фокусировался на том, чтобы успокоиться и прыгнуть. Но вращения и шаги были хорошими, Стефан (тренер японского фигуриста Стефан Ламбьель. – Прим. «Чемпионата») с этим согласился. Он сказал, что то, что я сделал сегодня, — моя база, в следующий раз я должен бросить вызов.

Я удивлён, что это мой лучший результат в сезоне. Мой флип не был идеальным.

Стефан также считает, что дорожка шагов была хороша. Хотя его хореография всегда сложна, в этой последовательности шагов есть много частей, которые фокусируются на моих сильных сторонах. Поэтому я всегда делаю дорожку с ощущением, что катать её легко», – приводит слова Уно Goldenskate.