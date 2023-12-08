Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс захватили лидерство в финале Гран-при ISU
В Пекине (Китай) в борьбу за звание чемпионов финала серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024 вступили танцевальные дуэты. Сегодня, 8 декабря, они представили свои ритм-танцы. Наибольшее количество баллов от судей получили действующие чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (89,15 балла).
Фигурное катание. Гран-при ISU, финал. Танцы на льду. Положение после ритм-танца
- Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 89,15 балла.
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 85,82.
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 85,17.
- Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,24.
- Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 74,82.
- Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 74,74.
Комментарии