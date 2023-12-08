Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс захватили лидерство в финале Гран-при ISU

В Пекине (Китай) в борьбу за звание чемпионов финала серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024 вступили танцевальные дуэты. Сегодня, 8 декабря, они представили свои ритм-танцы. Наибольшее количество баллов от судей получили действующие чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (89,15 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU, финал. Танцы на льду. Положение после ритм-танца

Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 89,15 балла. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 85,82. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 85,17. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,24. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 74,82. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 74,74.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.