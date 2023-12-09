Жулин: русская школа представлена в финале Гран-при ISU. Она мощная и без нас

Двукратный призёр Олимпиады в танцах на льду, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил уровень борьбы в финале серии Гран-при ISU.

Напомним, соревнования выиграли действующие чемпионы мира в танцах на льду, американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Фигурное катание. Гран-при ISU, финал, Китай. Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 221,61 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 215,51.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 213,58.

«Приятно, что русская школа представлена на международных соревнованиях. Это показывает, что наша школа мощная и без нас. Я смотрел финал танцев. Понятно, что все узнаваемы. Но без нас скучновато. Саша Степанова с Ваней Букиным не испортили бы картину», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.