Илья Малинин уверенно выиграл финал Гран-при ISU
Поделиться
Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала серии Гран-при ISU, который проходит в Пекине (Китай). Сегодня, 9 декабря, Малинин представил свою произвольную программу. На втором месте расположился Сёма Уно. Тройку призёров замкнул Юма Кагияма.
Фигурное катание. Гран-при ISU, финал, Китай.
Мужчины. Итоги
1. Илья Малинин (США) – 314,66 балла.
2. Сёма Уно (Япония) – 297,34.
3. Юма Кагияма (Япония) – 288,65.
4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 278,28.
5. Као Миура (Япония) – 261,53.
6. Кевин Аймоз (Франция) – 219,91.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
09 декабря 2023, суббота. 15:27 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
314.66
2
Сёма Уно
Япония
297.34
3
Юма Кагияма
Япония
288.65
Комментарии
- 9 декабря 2023
-
17:22
-
16:55
-
16:36
-
16:18
-
15:44
-
15:39
-
15:33
-
15:14
-
14:35
-
13:58
-
12:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
09:30
- 8 декабря 2023
-
22:23
-
19:58
-
18:03
-
17:16
-
16:48
-
15:48
-
14:51
-
14:38
-
14:17
-
14:07
-
13:00
-
12:58
-
11:00
-
09:38
-
08:00
- 7 декабря 2023
-
23:27
-
21:41
-
18:39
-
18:20
-
18:02
Партнерский контент