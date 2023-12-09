Илья Малинин уверенно выиграл финал Гран-при ISU

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала серии Гран-при ISU, который проходит в Пекине (Китай). Сегодня, 9 декабря, Малинин представил свою произвольную программу. На втором месте расположился Сёма Уно. Тройку призёров замкнул Юма Кагияма.

Фигурное катание. Гран-при ISU, финал, Китай.

Мужчины. Итоги

1. Илья Малинин (США) – 314,66 балла.

2. Сёма Уно (Япония) – 297,34.

3. Юма Кагияма (Япония) – 288,65.

4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 278,28.

5. Као Миура (Япония) – 261,53.

6. Кевин Аймоз (Франция) – 219,91.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.