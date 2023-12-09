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Илья Малинин уверенно выиграл финал Гран-при ISU

Илья Малинин уверенно выиграл финал Гран-при ISU
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Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала серии Гран-при ISU, который проходит в Пекине (Китай). Сегодня, 9 декабря, Малинин представил свою произвольную программу. На втором месте расположился Сёма Уно. Тройку призёров замкнул Юма Кагияма.

Фигурное катание. Гран-при ISU, финал, Китай.
Мужчины. Итоги

1. Илья Малинин (США) – 314,66 балла.
2. Сёма Уно (Япония) – 297,34.
3. Юма Кагияма (Япония) – 288,65.
4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 278,28.
5. Као Миура (Япония) – 261,53.
6. Кевин Аймоз (Франция) – 219,91.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
09 декабря 2023, суббота. 15:27 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
314.66
2
Сёма Уно
Япония
297.34
3
Юма Кагияма
Япония
288.65

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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