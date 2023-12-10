Валиева: для меня Россия — это мой дом, где люди очень искренние и по-тёплому относятся

Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка 2022 года, рассказала, что для неё Россия, а также поделилась эмоциями от побед на международных турнирах под российским флагом.

«Для меня Россия — это мой дом, где люди очень искренние и по-тёплому относятся. Сейчас, в довольно непростой для спортсменов период, когда нет международных стартов, наша страна делает всё возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались. Спасибо, родная, за поддержку, за любовь, за невероятно тёплую атмосферу здесь», — сказала Валиева в документальном фильме «Спасибо, родная».

Также спортсменка добавила: «Нам с самого детства говорили, когда мы начали выступать на международных стартах, что вы выступаете не только за себя, вы выступаете и за страну. У вас должна быть ответственность за то, что вы делаете на соревнованиях. Это ощущение гордости, когда ты стоишь на пьедестале, звучит на весь стадион гимн нашей страны и висит флаг. И ты понимаешь, что сейчас, да, наша страна выиграла это соревнование».