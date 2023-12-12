Собинина и Ходыкин пропустят чемпионат России в Челябинске

Российские фигуристы Таисия Собинина и Денис Ходыкин не выступят на чемпионате России по фигурному катанию, который состоится в Челябинске с 21 по 24 декабря.

«Всё в порядке, наши тренировки продолжаются, мы работаем. Просто по семейным обстоятельствам вынуждены пропустить чемпионат России, нам нужно быть в Москве», — цитирует Ходыкина Sport24.

Напомним, в этом сезоне спортивная пара, сформированная в межсезонье 2023 года, приняла участие в двух этапах Гран-при России. Третий этап в Красноярске пара завершила на четвёртом месте. По результатам четвёртого этапа в Казане фигуристы заняли шестое место. В общем зачёте Гран-при спортсмены стали четвёртыми.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.