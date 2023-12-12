«Может, готовит его к чемпионату России». Боброва оценила новый каскад у Гуменника

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва оценила новый каскад у серебряного призёра чемпионата России (2023) и победителя финала Гран-при России (2023) Петра Гуменника.

“Сейчас были Игры дружбы в Минске, и у нас выиграл Петя Гуменник. В короткой программе он прыгнул шикарный каскад четверной лутц — тройной риттбергер. Это просто кайф, ребята! Настолько уверенно, настолько красиво, настолько с выкатом! Я когда увидела, ещё пару раз пересмотрела: просто молодец. Очень классно, что рискнул, проверил, может быть, как раз готовит его к чемпионату России”, — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Также в прокате на Играх дружбы в Минске Гуменник выполнил, помимо каскада, четверной лутц и тройной аксель. На турнире Гуменник представлял сборную Санкт-Петербурга.