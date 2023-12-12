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Боброва — о Малинине: у него есть шанс приблизиться к званию короля фигурного катания

Боброва — о Малинине: у него есть шанс приблизиться к званию короля фигурного катания
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков оценили перспективы американского фигуриста с русскими корнями Ильи Малинина.

«Безмерно глубоко уважаю Илью Малинина, люблю и восхищаюсь, но… Выходит Кагияма, катается, выходит Сёма Уно, катается. Выходит Малинин, и ты чётко видишь разницу в работе ног, в работе колена, в работе пластики. Это видно невооружённым глазом. Задают вопрос: «А что ему тогда делать?» Работать. Мне хочется, чтобы он наработал вторую оценку, хочется, чтобы он приблизился к званию короля фигурного катания (улыбается)», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Ты очень чётко разложила, это правда было видно. Но нельзя сказать, что он человек, который не владеет коньком. Он умеет кататься, и конёк у него есть. У него нет той тягучести и пластики, которая есть у японцев, такого артистизма и энергетики, которую выдаёт Адам Сяо Хим Фа, но у него другая энергетика», — добавил комментатор фигурного катания Андрей Журанков.

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