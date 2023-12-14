Туктамышева: когда перестала корить себя за лишний кусочек еды, стало легче держать вес

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о периоде пубертата и рассказала, какой совет дала бы себе в 16 лет. Спортсменка подчеркнула, что пубертат — непростой период в жизни фигуристки, однако бояться его не стоит.

«Если бы я могла вернуться в прошлое, то сказала бы себе, что нужно больше прислушиваться к своему организму, перестать бояться этого периода. Именно в тот момент, когда ты перестаёшь это чересчур контролировать, становится намного легче. Как только я перестала взвешиваться и корить себя за лишний кусочек еды, стало легче контролировать режим питания и держать вес. Я бы хотела себе 16-летней донести эту мысль. В то же время я бы себя похвалила за то, что не опускала руки и продолжала кататься, несмотря на эмоциональное и физическое состояние», — приводит слова Туктамышевой Sports.ru.

Напомним, Туктамышева приостановила профессиональную карьеру перед сезоном-2023/2024. 26-летняя спортсменка сообщила, что сосредоточится на ледовых шоу и других проектах.