Тренер Горбачёвой включила «Кармен» Навки и Костомарова в список любимейших программ

Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина поделилась списком своих самых любимых программ, выделив «Кармен» Татьяны Навки и Романа Костомарова.

«Любимые программы за всю историю фигурного катания? Кейтлин Уивер и Эндрю Поже под Лару Фабиан «Malade» — я рыдала, они тогда у Анжелики Крыловой были. Мэрил Девис и Чарли Уайт «Призрак оперы». «Кармен» Навки/Костомарова — это победный танец. Только танцоров одних вспоминаю, ха-ха.

«Болеро» Камилы Валиевой, короткая Алины Горбачевой этого сезона мне очень нравится. Наверное, это не очень объективно, потому что мы работаем вместе, но мы получили много положительных отзывов от специалистов, бывших чемпионов и даже от ребят которые еще сами выступают, что это ново и интересно», — приводит слова Данилкиной Sport24.