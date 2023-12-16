Тарасова: жаль, что Трусова хочет только денег! Она никогда не будет чемпионкой Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в товарищеском матче по хоккею на открытии катка на «РЖД-Арене» в Москве. Напомним, Трусова выступила за сборную клубов «Локомотив», выйдя на площадку в первом периоде.

«Это всё делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, больше мы её на соревнованиях не увидим. Очень жаль! Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и мы хотели бы видеть её катающейся. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно!», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 19-летняя Александра Трусова является серебряным призёром зимних Олимпийских игр — 2022 и чемпионкой России 2022 года. С ноября 2022-го спортсменка не принимала участия в официальных соревнованиях.