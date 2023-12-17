«Рома спросил: а я?» Авербух рассказал, как появилась идея номера Костомарова с женой

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как появилась идея номера российского фигуриста Романа Костомарова с женой.

«Этот номер родился ещё летом во время наших гастролей в Сочи. Я приехал домой к Роме с Оксаной, и Рома сам инициировал: давай возвращать Оксану на лёд. Оксане было важно услышать от Романа, что он желает ей вернуться домой. Я приехал к ребятам, мы сели узким семейным кругом, я предложил идею, что Оксана расскажет то, что происходило с ней, а Максим [Шабалин] будет ангелом, который приходит к ней. Мы проговорили, Оксана предложила интересную музыку, а Рома сказал: „А я?“ Мы переглянулись, воодушевились очень, и в момент сочинских гастролей Роман каждое шоу выходил. Это было грандиозно. Он выходил ногами на лёд, это было очень-очень глубоко. Как Рома и обещал в Сочи, мы пойдём дальше. Это продолжение этой истории, и сегодня Рома впервые вышел к Оксане и эту же партию доехал в коньках», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Напомним, спортсмен в 2023 году перенёс ампутацию голеней и кистей рук.