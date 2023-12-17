Энберт — о номере Костомарова на коньках: команда аплодировала, восхищаясь его подвигом

Серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт прокомментировал выступление российского фигуриста Романа Костомарова на шоу Ильи Авербуха.

«Слов нет, есть только аплодисменты и какая-то внутренняя гордость за этого человека — то, что он шаг за шагом приоткрывает новые вершины. Понятно, что он в спорте привык брать новые вершины, но сейчас… Даже не сравнить. Он на „Письмах любви“ в Сочи выходил без коньков, все стояли за сценой и молча аплодировали. Сегодня он вышел в коньках, и вся наша команда аплодировала, восхищаясь его подвигом», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Напомним, спортсмен в 2023 году перенёс ампутацию голеней и кистей рук.