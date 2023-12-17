Энберт: вспыльчивый ли Авербух? Требовательный, но не вспыльчивый

Серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в команде российский фигурист Александр Энберт рассказал о работе с продюсером и хореографом Ильёй Авербухом.

«Ритуала никакого нет, такого, что мы каждый год создаём чатик и обсуждаем, что подарить, нет. Вишлист тоже – такого тоже ни разу не получал (смеётся). Середина декабря – вы представляете, в каком режиме у фигуристов проходит середина декабря? Крепкое пожатие руки на какой-нибудь новогодней ёлке – это по-настоящему зачастую и является единственным подарком, который ты успеваешь подготовить. Нет того, что он коллекционирует, – хрустальных сов или какие-то ещё вещи. Коньки новые ежегодно? Илья, думаю, столько коньков не раскатает (улыбается).

Вспыльчивый ли Авербух? Требовательный, но не вспыльчивый. Он следит за тем, что происходит. Конечно, чтобы создавать такие большие проекты, ты должен быть требовательным, в какие-то моменты указывать на какие-то недочёты, хвалить за достоинства. Такое, чтобы он резко вспылил, – нет, обычно, когда что-то идёт не так, то мы понимаем, что надо будет что-то исправлять», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.