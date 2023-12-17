Тарасова — Авербуху: ты делаешь очень большое дело и работаешь с выдающимися спортсменами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения хореографа и продюсера Илью Авербуха.

«То, что я сегодня увидела, меня просто потрясло. Ты счастливый человек, и я хочу, чтобы это счастье продолжалось ещё 50 лет как минимум. Чтобы ты радовал нас, своих поклонников и друзей, спектаклями — каждый год по два. По два новых. И не забывать старое! Каждый раз быть счастливым, как сегодня. Ты делаешь очень большое дело. Ты работаешь с выдающимися спортсменами. Я тоже работала с выдающимися спортсменами, но это два-четыре человека. А ты работаешь с целой командой! С ними с каждым по-разному надо поздороваться, не то что пропустить пять или две минуты и не уделить кому-то внимание, потому что это будет обида. Они привыкли к твоему вниманию, к твоим номерам. Я вижу это — они обожают тебя, потому что катают всё, что ты им предложил и поставил. Дай бог, чтобы у тебя была счастливая-счастливая жизнь и чтобы всегда рядом была твоя мама. Она здесь, и мы должны её поблагодарить за то, что она подарила стране и миру такого прекрасного сына», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.