Костомаров откатал с Навкой под «Кармен» — с этой программой они выиграли Олимпиаду

Российский фигурист Роман Костомаров, который сегодня, 17 декабря, впервые после ампутации конечностей и последующего протезирования вышел на лёд с программой, выступил в паре с Татьяной Навкой на юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха. Спортсмены откатали произвольную программу под музыку из «Кармен» — ту самую, с которой они в 2006 году победили на Олимпийских играх в Турине (Италия).

После победы на Олимпиаде в Турине спортсмены завершили профессиональную карьеру, но продолжили вместе выступать в шоу.

Напомним, Костомарова выписали из больницы после более чем полугода лечения и комы только в июле 2023 года. Позднее в интервью спортсмен признавался, что ему пришлось заново учиться таким элементарным вещам, как чистка зубов, а также рассказывал, что был в состоянии депрессии, из которой ему помогла выбраться поддержка близких людей.

По словам Ильи Авербуха, сейчас Роман Костомаров настроен на продолжение выступлений в его ледовых шоу. Сам спортсмен своё участие в юбилее хореографа пока не комментировал.