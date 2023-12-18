Навка растрогалась после проката с Костомаровым, Медведева поцеловала Энберта. Фото с шоу

Российский фигурист Роман Костомаров, который впервые после ампутации конечностей и последующего протезирования вышел на лёд с программой, выступил в паре с Татьяной Навкой на юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха. Спортсмены откатали произвольную программу под музыку из «Кармен» — ту самую, с которой они в 2006 году победили на Олимпийских играх в Турине (Италия).

Летом Костомаров вышел к зрителям на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Сначала на льду каталась супруга Костомарова – чемпионка мира Оксана Домнина, но в процессе номера Роман вышел на лёд в кроссовках и нежно обнял свою жену под овации зрителей. Вчера, 17 декабря, Костомаров на шоу в честь юбилея Авербуха впервые появился на льду на коньках.

Лучшие фото с первой части съёмки шоу Авербуха — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.