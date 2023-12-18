Щербакова кружилась с Медведевой, Авербух играл с огнём, Ягудин показал торс. Фото с шоу

Российский фигурист Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей принял участие в ледовом шоу на коньках.

Летом Костомаров вышел к зрителям на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Сначала на льду каталась супруга Костомарова – чемпионка мира Оксана Домнина, но в процессе номера Роман вышел на лёд в кроссовках и нежно обнял свою жену под овации зрителей. Сегодня, 17 декабря, Костомаров на шоу в честь юбилея Авербуха впервые появился на льду на коньках.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног. Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года в Турине, а также дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Европы.

Лучшие фото со второй части съёмки шоу Авербуха — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.