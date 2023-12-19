Яна Рудковская — о Красильникове: в день смерти он был весёлым, как и всегда

Российская ведущая и продюсер Яна Рудковская, являющаяся женой двукратного олимпийского чемпиона в мужском фигурном катании Евгения Плющенко, принесла соболезнования в связи со смертью артиста Дмитрия Красильникова.

«С горечью вчера узнала, что умер Дмитрий Красилов, которого многие знают как «Пухляша» из евро-клипа Little Big.

Он был нашим другом, приезжал к нам в гости, мы снимали рилсы и вдвоём, и с Сашей. Весёлый, хороший, добрый и светлый парень. И такой талантливый – и в фильмах много снимался, и на фестивалях выступал, вообще был трудоголиком. И вот случилась сердечная недостаточность.

В день смерти не жаловался на здоровье, был весёлым и со всеми фотографировался. Как и всегда. Мои самые глубокие соболезнования друзьям и близким. Бесконечно жаль», — написала Рудковская в своих социальных сетях.