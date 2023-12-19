Боброва – о мужском подиуме на ЧР: будет зависеть, с какой ноги кто встанет в нужный день

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков предположили, кто может занять подиум на мужском чемпионате России по фигурному катанию.

«В мужском одиночном катании самое большое количество претендентов на пьедестал почёта. В конкурсе на тройку участвуют 11 человек!» — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Мне кажется, будет зависеть, с какой ноги кто встанет в определённый день короткой программы и произвольной программы», — добавила Боброва.

«Я думаю, это будет касаться десяти человек, кроме одного – Дикиджи. Он просто встанет хоть головой с кровати, но при этом всё равно откатается примерно на своём уровне. Хотя он никогда ещё не катался как претендент на что-то более серьёзное», — сказал Журанков.

«Но первые, кто мне приходит в голову из этих 11 – Савосин, Гуменник и Семененко. Боюсь, у этой троицы будет намного выше оценка, чем у Дикиджи при равных прокатах», — ответила Боброва.

Чемпионат России – 2024 пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.