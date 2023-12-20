Журанков о чемпионате России: Горбачёва 100% пойдёт на четверной сальхов, должна рисковать

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков поделился ожиданиями от выступления 16-летней Алины Горбачёвой на чемпионате России.

«Моя версия Петросян, Муравьёва, Валиева, Ксюша Синицына и потом Горбачёва. Мне кажется, что Горбачёва 100% пойдёт на четверной сальхов. Она должна рисковать, и она пойдёт. Она в принципе, может быть, к этому готова. Но есть у меня сомнения. Я за чистый, качественный, художественно цельный прокат. Хотя по отношению к Горбачёвой так нельзя говорить. У неё очень хорошая программа, она изумительно катается, там и компоненты, и чистота, линии, «Ход королевы» продуманный».

В октябре 2023 года Горбачёва стала серебряным призёром второго этапа Гран-при России в Омске и четвёртого этапа в Казани.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в городе Челябинске с 20 по 24 декабря.