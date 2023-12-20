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Андрей Журанков рассказал, кого поддерживает на премии «Король фигурки»

Андрей Журанков рассказал, кого поддерживает на премии «Король фигурки»
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Комментатор фигурного катания Андрей Журанков назвал спортсмена, которого считает достойным звания «Король фигурки».

«Я думаю, что после того, как Рома Костомаров вышел на лёд, и не просто вышел, а покатался и с Оксаной, и с Таней Навкой, он 100% претендует на то, чтобы выиграть. Я был абсолютно уверен, что он встанет на коньки, вопрос был: насколько быстро. Честно говоря, я думал, что он встанет на коньки ко второй половине сезона и ему больше времени потребуется, чтобы научиться двигаться на коньках. Он сделал это ещё быстрее, это одно восхищение! Честно, я бы голосовал за Рому в нашем голосовании», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

46-летний олимпийский чемпион Роман Костомаров из-за тяжёлой болезни перенёс ампутацию обеих стоп. Несмотря на это, спортсмен смог вернуться на лёд с помощью протезов. В декабре 2023 года Костомаров выступил на ледовом шоу, посвящённом 50-летнему юбилею Ильи Авербуха.

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