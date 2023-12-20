Андрей Журанков рассказал, кого поддерживает на премии «Король фигурки»

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков назвал спортсмена, которого считает достойным звания «Король фигурки».

«Я думаю, что после того, как Рома Костомаров вышел на лёд, и не просто вышел, а покатался и с Оксаной, и с Таней Навкой, он 100% претендует на то, чтобы выиграть. Я был абсолютно уверен, что он встанет на коньки, вопрос был: насколько быстро. Честно говоря, я думал, что он встанет на коньки ко второй половине сезона и ему больше времени потребуется, чтобы научиться двигаться на коньках. Он сделал это ещё быстрее, это одно восхищение! Честно, я бы голосовал за Рому в нашем голосовании», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

46-летний олимпийский чемпион Роман Костомаров из-за тяжёлой болезни перенёс ампутацию обеих стоп. Несмотря на это, спортсмен смог вернуться на лёд с помощью протезов. В декабре 2023 года Костомаров выступил на ледовом шоу, посвящённом 50-летнему юбилею Ильи Авербуха.