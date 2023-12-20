Сихарулидзе — о допуске фигуристов на зарубежные турниры: ISU уже во сне начали бормотать

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о допуске фигуристов на зарубежные турниры.

«Этот вопрос было бы логично адресовать ISU. Мы находимся в контакте с руководством ISU, у нас с Александром Коганом было взаимодействие, минут 30 обсуждали проблемы мирового фигурного катания. Надеемся на разум, видим, что без российских спортсменов фигурное катание не такое сочное во многих видах. Во всех.

Более того, фигурное катание теряет — говорят и сами представители ISU, но также говорят и зарубежные тренеры. Российские зрители — их нет, они пропали, это за собой тащит целую цепочку проблем со спонсорами, с финансированием.

Это если не убивает интерес к фигурному катанию, то точно его понижает. Когда ISU окончательно проснётся, посмотрим, но уже во сне они начали что-то бормотать. Ситуация продвигается, надеемся, что скоро мы сможем наслаждаться мировым фигурным катанием», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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