Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Вопрос касается субъективного вида спорта». Коган — о судействе в фигурном катании

«Вопрос касается субъективного вида спорта». Коган — о судействе в фигурном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом чемпионата России — 2024 в Челябинске высказался о судействе в фигурном катании.

«Сложный вопрос, он касается субъективного вида спорта. Безусловно, не зря у нас в бригаде сидит девять судей, чтобы каждый мог высказать своё мнение. Говоря о субъективности оценки, мы анализируем и коллегия всероссийская анализирует результаты всех выступлений. Много беседовали с Антоном Сихарулидзе по этому поводу. Будем делать всё, чтобы оценки судей были как можно более объективными», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдёт с 21 по 23 декабря.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
В ФФККР сказали, какие призовые получат чемпионы России по фигурному катанию в 2023 году
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android