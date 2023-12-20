«Вопрос касается субъективного вида спорта». Коган — о судействе в фигурном катании

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом чемпионата России — 2024 в Челябинске высказался о судействе в фигурном катании.

«Сложный вопрос, он касается субъективного вида спорта. Безусловно, не зря у нас в бригаде сидит девять судей, чтобы каждый мог высказать своё мнение. Говоря о субъективности оценки, мы анализируем и коллегия всероссийская анализирует результаты всех выступлений. Много беседовали с Антоном Сихарулидзе по этому поводу. Будем делать всё, чтобы оценки судей были как можно более объективными», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдёт с 21 по 23 декабря.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.