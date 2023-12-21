Шевченко и Ежлов: сначала надо совладать с эмоциями, а потом замахиваться на большие цели

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали своё выступление с ритм-танцем на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Спортсмены получили 71,40 балла.

«Честно, пока ещё ничего не успели обговорить с тренерами, пока находимся мыслями где-то на льду. Ощущения приятные, очень тёплая публика, мы рады здесь кататься», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Как собираться, когда тренировки стоят в семь утра? Тяжело в семь утра кататься. Я встал в пять сорок, Соня — в полпятого. На этапах было приятнее в плане тренировок, всё-таки танцоры последние», — сказал Ежлов.

«С Москвой здесь плюс два часа, так что тренировку мы откатали в полшестого по московскому времени», — добавила Шевченко.

«Главные цели — откатать всё чисто, выложиться», — отметил Ежлов.

«У нас нет каких-то целей из разряда «Мы едем сюда за победой». Мы встраиваемся, мы новая пара, мы набираемся опыта. Это достаточно волнительно, для Андрея это первый чемпионат России, для меня это первый ЧР после большого перерыва. Сначала надо совладать с эмоциями, а потом уже замахиваться на большие цели (улыбается)», — сообщила Шевченко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.