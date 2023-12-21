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Ритм-танец Худайбердиевой и Базина, после которого партнёрша искромётно пошутила

Ритм-танец Худайбердиевой и Базина, после которого партнёрша искромётно пошутила
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Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающий в танцах на льду, стали вторыми по итогам прокатов ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Судьи поставили дуэту 83,29 балла.

После проката Худайбердиева не стала комментировать судейство. «Хочется что-то сказать, а потом думаешь: «Да не, нахрен надо вообще?» Потом ещё произвольную катать», — сказала фигуристка.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката ритм-танца фигуристов.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск.
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова — Иван Букин (Москва) — 86,90 балла.
2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,29.
3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (Москва) — 77,45.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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