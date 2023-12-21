Худайбердиева и Базин — о ритм-танце: начало чемпионата России шикарное

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями от выступления на чемпионате России — 2024 в Челябинске. Спортсмены получили 83,29 балла за ритм-танец и заняли второе место.

«Спасибо федерации, болельщикам за такой прекрасный турнир. Сегодня четверг, в час дня мы начали, а зрителей уже было очень много, и это здорово, нас поддерживали. Мы показали то, на что были способны на данный момент», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Довольно непривычно чувствовать такое спокойствие, по-настоящему наслаждаться каждой секундой на льду и вне льда. Сегодня для меня это новые ощущения, когда наслаждаешься катанием в полной мере. Спасибо организации чемпионата России! Все обожают все турниры в Челябинске, потому что так, как встречает Челябинск, не встречает ни один город. Нас здесь любят, фигурное катание здесь любят. Начало чемпионата России шикарное!» — сказала Худайбердиева.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.