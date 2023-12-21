Фигурист Ерохов не стал докатывать КП после падения на чемпионате России. Его увели врачи

Фигурист Алексей Ерохов не смог завершить выступление с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске.

Спортсмен упал с четверного сальхова в начале проката, после чего чисто исполнил каскад четверной тулуп — тройной сальхов, однако не сумел продолжить программу. Врачи увели Ерохова со стадиона.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024 проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря. В первый день соревнований танцевальные дуэты представили ритм-танцы, первое место по итогам выступления заняли Александра Степанова и Иван Букин. Сейчас проходят прокаты коротких программ мужчин-одиночников. Позже короткие программы представят спортивные пары.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.