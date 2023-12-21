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«Нога распухла в два-три раза, подозрение на перелом». Тренер — о состоянии Ерохова

«Нога распухла в два-три раза, подозрение на перелом». Тренер — о состоянии Ерохова
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Российского фигуриста Алексея Ерохова увезли в больницу после падения в короткой программе на чемпионате России — 2024 в Челябинске.

Спортсмен упал с четверного сальхова в начале проката, после чего чисто исполнил каскад четверной тулуп — тройной сальхов, однако не сумел продолжить программу.

«Вести с полей про Алексея Ерохова — его увезли в больницу. Я перебросился несколькими фразами с его тренером Викторией Буцаевой — она отметила, что очень сильно распухла нога, чуть ли не в два-три раза она больше. Очень похоже на разрыв связки, подозрение на перелом», — сообщил комментатор Александр Гришин в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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