Видео падения Алексея Ерохова, после которого он снялся с чемпионата России

Российский фигурист Алексей Ерохов упал во время проката короткой программы на чемпионате России — 2024 в Челябинске и получил серьёзное повреждение.

Спортсмен упал с четверного сальхова в начале проката, после чего чисто исполнил каскад четверной тулуп — тройной сальхов, однако не сумел продолжить программу. Позже Ерохова увезли в больницу. Сообщалось, что у фигуриста подозрение на перелом. Ерохов больше не выступит на текущем чемпионате России.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео падения фигуриста в короткой программе.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию — 2024 проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.