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У партнёра Косторной Куницы пошла кровь из носа после проката КП на чемпионате России

У партнёра Косторной Куницы пошла кровь из носа после проката КП на чемпионате России
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У российского фигуриста Георгия Куницы, выступающего в парном катании с чемпионкой Европы Алёной Косторной, пошла кровь из носа после проката короткой программы на чемпионате России – 2024, который стартовал в Челябинске. Судя по тому, что Георгий присутствовал на выставлении оценок, с ним всё нормально.

Супруги Куница и Косторная получили от судей за свой прокат лишь 63,74 балла и идут на промежуточном пятом месте.

Нельзя не отметить, что Куница и Косторная сменили короткую программу прямо перед национальным чемпионатом – они выступили под композицию Макса Рихтера The Departure. Интересно, что Алёна уже каталась под эту музыку в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, когда была одиночницей.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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