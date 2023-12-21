Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стал известен диагноз фигуриста Ерохова после страшного падения на чемпионате России

Стал известен диагноз фигуриста Ерохова после страшного падения на чемпионате России
Комментарии

Виктория Буцаева, тренер российского фигуриста Алексея Ерохова, рассказала о состоянии подопечного, который страшно упал на чемпионате России – 2024, исполняя короткую программу.

Напомним, Ерохов упал на приземлении тройного акселя и подвернул голеностоп. Фигурист не смог завершить программу, покинув лёд при помощи медиков, позднее он отправился на обследование.

«У Лёши повреждена связка, слава богу, нет перелома. Это нога, которую он несколько лет назад оперировал — поэтому, видимо, это и случилось. Дополнительное обследование он будет проходить уже в Москве, сейчас врачи не дают прогнозов», — приводит слова Буцаевой «РИА Новости Спорт».

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Страшное падение на чемпионате России! Фигурист подвернул ногу и не докатал программу
Видео
Страшное падение на чемпионате России! Фигурист подвернул ногу и не докатал программу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android