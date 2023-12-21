Стал известен диагноз фигуриста Ерохова после страшного падения на чемпионате России

Виктория Буцаева, тренер российского фигуриста Алексея Ерохова, рассказала о состоянии подопечного, который страшно упал на чемпионате России – 2024, исполняя короткую программу.

Напомним, Ерохов упал на приземлении тройного акселя и подвернул голеностоп. Фигурист не смог завершить программу, покинув лёд при помощи медиков, позднее он отправился на обследование.

«У Лёши повреждена связка, слава богу, нет перелома. Это нога, которую он несколько лет назад оперировал — поэтому, видимо, это и случилось. Дополнительное обследование он будет проходить уже в Москве, сейчас врачи не дают прогнозов», — приводит слова Буцаевой «РИА Новости Спорт».

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