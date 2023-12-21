«Не Элджей и не Баста». Фигурист Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, оригинально ответил на вопрос о возможности выпуска собственного трека в направлении рэп.

«С этим ещё всё обсуждается, но сегодня у нас чемпионат России, готовимся сначала к этому. Но в перерыве между тренировками и соревнованиями я накидал:

«Не Фараон, не Элджей, не OG Будда, не Баста, Obla, Jeembo и так далее

Других имён достойных в рэпе груда

Для нас важнее лёд, сейчас немного грубо

Но 5 минут назад я откатал КП

Прикиньте, на чью пару ставить фишки

Я не один, со мной Настя,

Ваши мишки», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.