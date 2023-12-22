Степанова и Букин выиграли чемпионат России по фигурному катанию среди танцоров на льду

Российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России по фигурному катанию — 2024. По сумме двух программ спортсмены набрали 217,72 балла, на 12,82 балла опередив ближайших преследователей — ставших вторыми чемпионов России в 2023 году Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина, на счету которых 204,90 балла.

Третье место по итогам соревнований заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный: они получили за ритм-танец и произвольный танец 198,90 балла.

Отметим, что для Степановой и Букина это третье золото чемпионата России: ранее они выигрывали турнир в 2021 и 2022 годах.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова — Иван Букин (Москва) — 217,72.

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область) — 204,90.

3. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (Московская область) — 198,90.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.