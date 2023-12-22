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«Для Кондратюка это не результат». Тарасова — о выступлении спортсмена на ЧР

«Для Кондратюка это не результат». Тарасова — о выступлении спортсмена на ЧР
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российского фигуриста Марка Кондратюка, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, на чемпионате России. После двух программ в активе спортсмена 249,08 балла.

«Марк — индивидуальность. Мы хотим, чтобы, пока он может, он катался. Он сделал четверные, да, но… Программа не докатана. Со второй половины просто шагом, шагом! Скорости совсем нет. Для Кондратюка это не результат. Для нас результат, что он прокатал первую половину», — приводит слова Тарасовой «Первый канал».

Итоговое место Марка Кондратюка станет известно после того, как завершат выступление с произвольными программами остальные фигуристы.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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