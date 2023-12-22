Худайбердиева: я перешла в штаб, где полностью обрела покой, у меня встала психика в норму

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала о самых важных моментах в 2023 году.

«У меня много всего было интересного в 2023 году. В спорте — за весь год это, наверное, переход в тренерский штаб, где я полностью обрела покой, заново реинкарнировалась, у меня совершенно встала психика в норму. Я почувствовала поддержку от всего тренерского штаба, уверенность. Жулин спокоен, и ты не переживаешь от этого.

На этой неделе я стала тётей, у нас у всех хорошие моменты связанные с семьей», — передают слова Худайбердиевой корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

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