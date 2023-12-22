Елизавета Худайбердиева: всех поздравляю с окончанием голодных игр!

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление на чемпионате России — 2024. По итогом двух прокатов спортсмены заняли второе место.

«Мы с Лизой катались от души. Несмотря на одну почти незаметную ошибочку, мы откатали эмоционально», — передают слова Базина корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

«Довольна прокатом. Егор сказал, что была небольшая помарка, заметная только нам. Это не испортило впечатления от прокатанного танца, было очень эмоционально. Катала с удовольствием, довольна собой и партнёром. Всех поздравляю с окончанием голодных игр!

Прошлый год не хочется вспоминать, честно говоря. Я максимально в дзене, довольна тем, как все поменялось в жизни, как мы поменялись. Если сравнивать, что было в том году, то сейчас это полное счастье, удовольствие от своей работы. Понимаешь, что обожаешь свою работу и готов еще на много чемпионатов съездить.

Для нас было важно, что вернулись лидеры сборной, мы учимся у ребят каждый день. Находимся в одном штабе, круто, что мы стараемся подбираться ближе к совершенствованию», — сказала Худайбердиева.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.