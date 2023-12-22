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Тарасова — о Гуменнике: большое счастье видеть у себя в стране такого гиганта!

Тарасова — о Гуменнике: большое счастье видеть у себя в стране такого гиганта!
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила выступление фигуриста Петра Гуменника с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске. Благодаря успешному прокату произвольной программы спортсмен является текущим лидером соревнований мужчин-одиночников. По сумме двух программ Гуменник набрал 292,42 балла.

«Большое счастье видеть у себя в стране такого гиганта. Потрясающе! Очень много умеет. Браво! Дайнеко, браво! Доставил нечеловеческое удовольствие. В качестве исполнения очень прибавил, усложняет контент. Очень здорово сработал», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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