Фигурист Грачёв: ближе общаюсь с Базиным, но Букин тоже всегда поможет и подскажет

Фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачёв рассказали о взаимоотношениях и атмосфере внутри группы своего тренера Александра Жулина.

«Ближе я общаюсь с Егором (Базиным — Прим. „Чемпионата“), чем с Ваней (Букиным — Прим. „Чемпионата“), но Ваня тоже всегда поможет, всегда подскажет. За счёт дружелюбной атмосферы мы все общаемся, можно задать вопрос, посоветоваться», — сказал Грачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«А я не знаю (смеётся). В основном, с тренерами. Я больше чисто зрительно», — добавила к вышесказанному Софья Тютюнина.

Напомним, на проходящем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию дуэт, сформировавшийся всего три месяца назад, занял седьмое место в танцах на льду.