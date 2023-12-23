«Между ними ещё я встану». Тарасова раскритиковала параллельный прыжок Косторной и Куницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала параллельный прыжок Алёны Косторной и Георгия Куницы в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

«Очень хорошо прыгают. Вот это всё, каждый элемент, был выучен и нам показан. Они сегодня очень прилично сделали элементы. Прыжок широковат, параллельно абсолютно, но широковато. Годы работы на это уходят. Они будут работать, и будет это стираться. Будут ближе, будут не бояться друг друга и понимать. Вот флип ‒ между ними ещё я встану. Дупели ‒ он пошёл в одну сторону, а она в другую. Всё выучено, но нет пока парного общения», ‒ сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Напомним, старт получился для пары неудачным. За прокат короткой программы они получили от судей скромные 63,74 балла.

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