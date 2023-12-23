Мишина и Галлямов получили на чемпионате России баллы выше мировых рекордов

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в парном катании, представили произвольные программы. Лучшим по итогам двух прокатов стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Судьи оценили выступление пары в произвольной программе в 161,84 балла – это на четыре балла больше их собственного мирового рекорда на ЧЕ-2022 в 157,46 баллов.

По сумме двух прокатов спортсмены набрали 244,85. Этот показатель превысил мировой рекорд китайского дуэта Вэньцзинь Суй/Цун Хань на Олимпийских играх-2022 (239,88).

Материалы по теме Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.