Анастасия Мишина: на чемпионате России зачастую сложнее, чем на чемпионате мира или Европы

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов после победы на чемпионате России в Челябинске сравнили сложность национальных соревнований с мировыми.

Мишина: Для нас чемпионат России — очень непростой турнир. Все подходят к нему ответственно, и зачастую это сложнее, чем прокатать на чемпионате мира или Европы. С чем это связано? У нас здесь много публики, много болельщиков. Наверное, мы чувствуем ответственность перед зрителями, хотим прокатать хорошо и чисто, прокататься для своих тренеров.

Галлямов: Интересный чемпионат России был. Есть, что вспомнить. Интересные моменты, приятные моменты. Мы показали то, что мы показываем на тренировке, полный результат. Не было никаких непредвиденных ситуаций, и всё прошло на ура, – передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сегодня, 23 декабря, на чемпионате России фигуристы, выступающие в парном катании, представили произвольные программы. Лучшим по итогам двух прокатов стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов, набравший 244,85 балла.