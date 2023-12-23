Козловский: те, кто хотят нас подсидеть, работают и трудятся. Нам главное не сдать позиции

Победители чемпионата России-2022 дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский прокомментировали итоговое второе место на турнире в этом году. Спортсмены набрали в сумме 236,32 балла.

Козловский: Достойные соперники, достойный прокат у нас получился. Но я хотел бы отметить ротацию и конкуренцию в парном катании. Начиная с чемпионата мира в Саранске, которые прошёл в конце 2018 года, никто ни разу не выигрывал чемпионат России два раза подряд. Это свидетельствует о том, что поколение, которое сейчас является самым сильным, не должно расслабляться. Потому что те, кто хотят нас подсидеть работают, трудятся, и у них это очень хорошо получается. Нам главное – не сдать свои позиции.

Бойкова: Этот чемпионат России прошёл для нас небезупречно, к сожалению. Есть чему поучиться, есть что улучшить. Надеюсь, в дальнейшем будем радовать всех болельщиков, зрителей, себя, тренеров, чистыми прокатами, передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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