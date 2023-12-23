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Козловский — о переходе к Тутберидзе: в этом сезоне всё стало намного лучше

Козловский — о переходе к Тутберидзе: в этом сезоне всё стало намного лучше
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Российский фигурист Дмитрий Козловский поделился мнением о переходе пары с Александрой Бойковой к тренеру Этери Тутберидзе.

«Большие итоги перехода надо будет подводить после окончания олимпийского цикла. Говоря о нашем продвижении, мне кажется, мы можем наблюдать положительную динамику. В прошлом сезоне у нас хромали уровни на подкрутке, на тодесе, на вращениях, на дорожке. В этом сезоне всё стало намного лучше.

Мы рады, что вы об этом спросили. Недавно мы сидели с коллегой в раздевалке, и он сказал, что, наблюдая за нашей парой, он видит ту самую положительную динамику: элементы стали лучше, поддержки стали легче, подкрутки стали выше, тодесы стали лучше, катание улучшилось. Шаг за шагом мы будем собирать ту пару Бойкова/Козловский, которую мы хотим видеть дай Бог на Олимпиаде-2026", — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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