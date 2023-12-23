Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о самых значимых событиях в 2023 году

Победители чемпионата России-2023 дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов рассказали о самых значимых событиях в нынешнем году.

Галлямов: Моя жизнь максимально изменилась с моими увлечениями: дебют в медиалиге и прочие новые проекты, которые нужно в следующем году реализовывать. Идеи уже есть. Все будет!

Мишина: Не знаю, насколько это яркое событие — я закончила университет и поступила в магистратуру. Для меня это важно. Вне ледовой сферы для меня это самое значимое, передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в парном катании, представили произвольные программы. Лучшим по итогам двух прокатов стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Спортсмены набрали 244,85 балла.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.