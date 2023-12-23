Алина Горбачёва объяснила, почему ошиблась на четверном прыжке

Фигуристка Алина Горбачёва рассказала, почему ошиблась на четверном прыжке, а также прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате России.

«Получилось не всё. Хотела сделать четверной чисто, он у меня получился на тренировке, в прокате и на разминке. Не хватило уверенности, буду работать. Я сделала выводы, буду стараться, чтоб больше не повторять таких ошибок. На тренировках не доработала, не хватило уверенности, было много ошибок, произошла ошибка и здесь. Бабочка — это недопустимо, потому что, когда ты падаешь, ты заходишь на элемент и делаешь его. А когда бабочка… Из-за того, что не сконцентрировался до конца, происходит такая ошибка», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Горбачева получила за свой прокат 142,78 балла и набрала 214,87 баллов в сумме.

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