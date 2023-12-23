Видео: идеальный прокат вице-чемпионки России Муравьёвой с тройным акселем

Сегодня, 23 декабря, в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. На нём второй стала российская фигуристка Софья Муравьёва, получившая от судей за короткую и произвольную программы 239,40 балла и уступившая победительнице, Аделии Петросян, 7,13 балла.

Во время проката произвольной программы Муравьёва чисто выполнила все заявленные элементы, в том числе и тройной аксель.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с идеальным прокатом вице-чемпионки России Софьи Муравьёвой в произвольной программе.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины

Итоговое положение

1. Аделия Петросян (Москва) — 246,53 балла.

2. Софья Муравьёва (Москва) — 239,40.

3. Камила Валиева (Москва) — 237,99.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.