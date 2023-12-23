Валиева вновь без титула чемпионки России. Петросян — новая королева нашей фигурки!

Соревнования на чемпионате России в Челябинске закончились выступлениями женщин, где случилась настоящая сенсация. Всеобщая любимица Камила Валиева не смогла перезавоевать отнятый у неё титул чемпионки России. Ученица Этери Тутберидзе допустила ошибку и сморщилась от бессилия в конце проката.

Она понимала — в стране новая королева фигурки. Аделия Петросян зашла на три квада, приземлила два и завоевала золото. Вау!

Валиевой же должно быть очень обидно, ведь воспитанница Евгения Плющенко показала ей мастер-класс и обошла её, впервые взойдя на пьедестал национального турнира.

Тарасова мерзко затравила ученицу Тутберидзе

Уже в первой разминке в произвольной программе у женщин была фигуристка, которая могла претендовать на самые высокие места. Юная звёздочка Этери Тутберидзе Дарья Садкова допустила грубую ошибку в короткой программе, поэтому откатилась вниз по турнирной таблице. Поэтому на лёд она выходила заряженной на результат, и это доказал первый же исполненный ею элемент — каскад из четверного и двойного тулупов. Но на этом Садкова решила не мелочиться и пошла на риск — взметнулась в воздух, чтобы прыгнуть сольный квад-тулуп, но недокрутила его и упала.

С остальными прыжками Даша справилась безупречно, но сил это отняло прилично. Спортсменка зажгла на дорожке шагов, заставила зал ликовать, сделав эффектное колесо, однако на одном из вращений она потеряла уровень. Что касается артистизма, то воспитаннице «Хрустального» есть ещё, куда расти, но потенциал у неё огромный. Это отразилось и на её оценках — 150,43 балла, всего — 214,65.

У коллеги Садковой по группе Майи Хромых, к сожалению, не получилось ничего. Фигуристка упала с двух стартовых тройных прыжков — лутца и флипа. Во второй половине программы ученица Этери Тутберидзе вновь оказалась на льду после лутца в три оборота, лишившись каскада и заработав повтор. Кроме того, Майя допустила «бабочку» на тройном флипе, попыталась присоединить к нему тройной сальхов через ойлер, но не устояла на ногах. Конечно, при таком катании Хромых вряд ли на что-то рассчитывала. Она и сама расстроилась — последствия травмы очень серьёзные и не дают ей выступать в полную силу.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Видимо, о существовании проблем со здоровьем не в курсе Татьяна Тарасова, которая в прямом эфире Первого канала мерзко затравила спортсменку. Специалист списала ошибки Майи на лишний вес и посоветовала ей пропустить год. Татьяна Анатольевна много рассуждала о недостатках Хромых, нередко переходя на грубость:

«Чемпионка по падениям. Мне жаль, что мы её видим сейчас», — заявила Тарасова.

Оценить прокат воспитанницы «Хрустального» судьям было тяжело — с шестью штрафными баллами она заработала лишь 95,90 балла, в сумме — 164,30.

Муравьёва сделала триксель и завоевала серебро

Дарью Садкову долго никто не мог обойти — удалось это Алине Горбачёвой, которая, впрочем, не была довольна своим выступлением. Ученица Софьи Федченко зашла на четверной сальхов, но скрутила лишь два оборота. Обидно, если учесть, что на шестиминутной раскатке у неё получился идеальный квад. Также Горбачёва допустила степ-аут на одном из прыжков в каскаде во второй половине проката. Поэтому оценки не были высокими — 142,78 балла, лишь по сумме она вырвалась вперёд — 214,87.

Анна Фролова и Вероника Яметова порадовали челябинскую публику чистыми прокатами. Обе фигуристки показали свой максимум. Ученица Евгения Рукавицына расплакалась от счастья, а ведь причина была — 145,95 балла, за обе программы — 219,47. Подопечная же Елены Левковец и Владимира Гнилозубова набрала чуть меньше — 142,15 балла, всего — 216,01.

Ксения Синицына откатала чудесную латину на одном дыхании. Фигуристка приземлила абсолютно все прыжки и особенно выложилась на хореографических элементах. Яркий перформанс от Ксюши заслужил 148,60 балла, в сумме — 223,81.

Ещё одна королева артистизма Софья Муравьёва довела зрителей до слёз своим проникновенным выступлением. Ученица Евгения Плющенко второй раз на чемпионате России продемонстрировала шикарный тройной аксель — уже в каскаде с двойным тулупом. Повторять элемент ультра-си спортсменка не рискнула, сделав ставку на чистоту проката. Было заметно, что сил у фигуристки немного — восстановление Сони идёт полным ходом, — но она справилась, прыгнув всё, включая сложные каскады во второй половине. Судьи остались под впечатлением от проката Муравьёвой и поставили 161,07 балла, итоговый результат — 239,40.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Петросян не дала Валиевой перезавоевать титул

В финальной части соревнований друг за другом выходили две ученицы Этери Тутберидзе. Аделия Петросян билась за первый титул чемпионки России, впрочем, как и Камила Валиева. Аделия представила нежную постановку «Февраль», начав её с падения с четверного флипа. Это никак не сбило фигуристку, а только по-спортивному раззадорило: следом она прыгнула два чистейших квад-тулупа, один в каскаде с двойным. Больше Петросян не позволила себе ни одной осечки — каждое её движение было точно и элегантно.

«За это падение с флипа я бы даже поставила плюс, потому что никто больше не пробует», — Татьяна Тарасова отметила сложность технического набора спортсменки и похвалила её за смелость.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Наградой за отвагу Аделии стали оценки в 167,47 балла, за две программы — 246,53.

Ну а последний стартовый номер был у Камилы Валиевой. Она рассчитывала перезавоевать звание лучшей в стране и поэтому тоже рискнула — зашла на четверной тулуп, но упала. Больше попыток ультра-си от неё было, а значит, и ошибок. Воспитанница «Хрустального» показала свою яркую «Чёрную Пантеру» и была безупречна в образе дикой чёрной кошки. Её выступление — настоящее произведение искусства.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Тем не менее сама фигуристка была недовольна собой — после проката Камила сморщилась и покачала головой. Валиева понимала, что технический набор у неё слабее, чем у Петросян и даже чем у Муравьёвой, при этом у неё был солидный запас с короткой программы. Поэтому всё зависело от арбитров. А те поставили 156,14 балла, в сумме — 237,99. Это лишь третья строчка — Валиевой досталась бронза. Серебро — Софье Муравьёвой, а королевой нашей фигурки стала неподражаемая Аделия Петросян! Вот это развязка!